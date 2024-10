Jürg Capol futur directeur du nordique helvétique

Jürg Capol rejoindra Swiss-Ski après les Championnats du monde de biathlon à Lenzerheide. Le Grison de 59 ans occupera le poste de directeur du ski nordique au sein de la fédération suisse.

Dans sa future fonction, Capol sera responsable du développement sportif stratégique des quatre disciplines que sont le ski de fond, le combiné nordique, le saut à ski et le biathlon.

Ancien fondeur de haut niveau, Capol a beaucoup d'expérience et dispose d'un excellent réseau national et international. Le Grison occupe depuis deux ans et demi le poste de directeur du comité d'organisation des prochains Mondiaux de biathlon.

Avant d'assumer cette fonction, Capol a occupé pendant vingt ans différentes fonctions au sein de la FIS, dont la dernière était celle de directeur du marketing. De 2003 à 2012, il a travaillé pour la FIS en tant que directeur des courses de fond, et auparavant en tant que chef du marketing des Mondiaux de ski alpin de Saint-Moritz en 2003. C'est conjointement avec le Norvégien Vegard Ulvang qu'il a créé le Tour de Ski en 2006 dans le cadre de la Coupe du monde de fond.

'Le ski nordique m'accompagne depuis des décennies dans différentes fonctions. Je suis donc très heureux de pouvoir occuper un poste à responsabilités au sein du ski nordique suisse, après mon engagement pour les Mondiaux de biathlon à domicile', a déclaré Capol, cité dans un communiqué de Swiss-Ski.

/ATS