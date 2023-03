Kilde renonce à Kranjska Gora, un 2e grand globe pour Odermatt

Marco Odermatt pourra skier sans pression à Kranjska Gora ce week-end. Aleksander Aamodt Kilde renonce à participer aux deux géants en Slovénie et offre donc le grand globe au Nidwaldien.

Il n'y avait pas beaucoup de suspense avant les deux épreuves en Slovénie, mais c'est désormais certain, Marco Odermatt pourra brandir son deuxième grand globe de cristal à Soldeu dans une dizaine de jours.

Au bénéfice de 386 points d'avance sur le Norvégien (1626 contre 1240), 'Odi' ne peut plus être rejoint par le Scandinave en Andorre puisqu'il ne restera que quatre courses dont un slalom où le Norvégien, spécialiste de vitesse, ne participera pas.

Avec ce deuxième grand globe, Odermatt est le deuxième Suisse après Pirmin Zurbriggen (1984, 87, 88 et 90) à remporter plus qu'un globe du général de la Coupe du monde.

Pour Odermatt, l'objectif pourrait être désormais de battre le record de points sur une saison détenu depuis la saison 99/00 par Hermann Maier et ses 2000 unités. L'alien d'Hergiswil possède aujourd'hui 1626 points et cinq courses pour porter cette marque à des sommets encore jamais atteints avec trois géants, un Super-G et une descente. Ceci tout en se souvenant de sa blessure au genou sur la première des deux descentes de Kitzbühel qui l'a privé des points de deux Streif et du géant de Schladming.

Autre marque atteignable par le Nidwaldien en cette fin de saison, le nombre de succès sur une seule saison. Odermatt en est à 9 alors que le record d'Ingemar Stenmark est de 14 et date de la saison 1978/79.

/ATS