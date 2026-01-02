Kranjska Gora: un géant et un slalom au menu

Seules les dames seront en lice ce week-end en Coupe du monde, à Kranjska Gora. Le programme est le même qu'une semaine plus tôt à Semmering: un géant le samedi et un slalom le dimanche.

Camille Rast est mûre pour son premier succès de la saison. La Valaisanne reste sur trois 2es places: deux en slalom, à Courchevel et à Semmering où seule Mikaela Shiffrin a fait à chaque fois mieux qu'elle, et une en géant à Semmering où elle a décroché son meilleur résultat dans la discipline.

A Courchevel, Camille Rast est même passée très près d'un troisième succès en Coupe du monde. La skieuse de Vétroz a terminé à 0''14 de Julia Scheib en géant puis à 0''09 de Shiffrin en slalom, commettant à chaque fois une petite faute en deuxième manche qui lui a peut-être coûté la victoire.

A Kranjska Gora, où elle reste sur deux 4es places en slalom, Camille Rast jouera encore une fois sur les deux tableaux. Et la pression n'est pas sur ses épaules. En géant, ce sont bien Julia Scheib (trois succès en géant cette saison) et Alice Robinson (deux victoires en géant cet hiver) qui sont les femmes à battre.

Et en slalom, Mikaela Shiffrin sera évidemment la grande favorite dimanche. Mais, après avoir gagné les quatre premiers slaloms de la saison avec au moins 1''23 d'avance, l'Américaine a commis quelques erreurs à Semmering. Et elle n'a gagné qu'une seule fois en slalom à Kranjska Gora, en 2018.

Wendy Holdener est quant à elle à l'aise sur la neige slovène, où elle a terminé trois fois au 2e rang en slalom dont une l'an dernier. Le moment est venu pour la Schwytzoise de décrocher enfin son premier podium de la saison. Mélanie Meillard est quant à elle en quête de son premier top 15 de l'hiver.

