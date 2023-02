Krueger prive Klaebo de victoire, Baumann dix-huitième

Les Norvégiens ont ultra dominé le skiathlon messieurs des Mondiaux à Planica. Ils ont réussi le quadruplé, mais avec une surprise puisque Simen Hegstad Krüger a battu Johannes Klaebo pour l'or.

Ainsi Klaebo, le roi du sprint, a manqué son premier titre mondial sur la distance. Krüger a pu faire la différence dans l'avant-dernier tour dans une épreuve qui se dispute en deux fois 15 km classique et skating.

Aux derniers Mondiaux et aux Jeux olympiques il y a un an à Pékin, Alexander Bolshunov s'était imposé, depuis le Russe comme ses compatriotes ont été exclus après l'attaque sur l'Ukraine. Krüger est ainsi devenu le troisième homme à être sacré champion du monde ou champion olympique du Skathlon après le Grison Dario Cologna et Bolshunov. Krüger avait déjà remporté l'or aux JO 2018.

Jonas Baumann fut le meilleur Suisse avec un dix-huitième rang à l'arrivée. Dans des conditions difficiles avec des traces profondes, le Grison a concédé 3'18'' au vainqueur. Beda Klee s'est classé à la 27e place.

