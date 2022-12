L'Autrichien Matthias Mayer annonce sa retraite immédiate

Une semaine après Beat Feuz, un autre pilier de la Coupe du monde raccroche les skis. Le triple champion olympique autrichien Matthias Mayer a annoncé sa retraite immédiate avant le Super-G de Bormio.

'J'ai fait aujourd'hui ma dernière reconnaissance, et cela me suffit. Je n'ai plus le mordant pour continuer', a expliqué Mayer en Valteline avant le Super-G de Bormio. 'J'ai un peu ruminé ces derniers jours et je dois dire: pour moi, le temps est venu pour que je me retire de la Coupe du monde.'

L'Autrichien de 32 ans, originaire de Carinthie, a gagné une médaille d'or lors des des trois derniers Jeux olympiques. En 2014, il avait remporté le titre en descente, puis l'or en Super-G à Pyeongchang en 2018 et à Pékin en février. Il compte onze succès en Coupe du monde.

/ATS