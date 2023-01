La Tchèque Ester Ledecka forfait pour les Mondiaux

La Tchèque Ester Ledecka, triple championne olympique de ski alpin et de snowboard, ne disputera pas les Mondiaux de ski alpin à Méribel et Courchevel en France du 6 au 19 février.

Elle n'est pas encore suffisamment rétablie après une double opération d'une fracture de la clavicule l'an dernier,

'Même si la blessure guérit très bien, elle a décidé de suivre les conseils de son médecin et de repousser la date de son retour à la compétition cette saison', a déclaré l'équipe de Ledecka, 27 ans, championne olympique de super-G et de snowboard parallèle aux JO de Pyeongchang en 2018 et de snowboard aux JO de Pékin en 2022.

'Physiquement, je suis en pleine forme, mais je ne dois pas précipiter les choses, a déclaré Ledecka, qui, aux précédents Mondiaux de ski alpin en 2021 à Cortina d'Ampezzo, avait terminé au pied du podium en descente et en super-G.

'On subit pas mal de chocs et de pression sur les épaules dans les courses, tout particulièrement au départ et en heurtant les portes à 130 km/h, et j'ai compris que le plus important était que mon épaule soit consolidée à 100%', a détaillé la championne.

La Tchèque est passée deux fois sur la table d'opération l'année dernière après s'être fracturée la clavicule pendant un entraînement durant l'été.

Elle espère être prête à temps pour pouvoir s'aligner aux Mondiaux de snowboard, organisés à Bakouriani en Géorgie du 19 février au 5 mars.

/ATS