La fin de saison « fantastique » de Loïc Meillard

Deuxième du général derrière l'intouchable Marco Odermatt, Loïc Meillard a bouclé l'hiver le plus abouti de sa carrière en Coupe du monde. Ses soucis du début de saison semblent derrière lui.

Avec sept podiums, le Valaisan d'origine neuchâteloise a fait mieux que l'exercice précédent, lors duquel il était monté cinq fois sur la boîte. Il a toutefois dû attendre la 14e course de sa saison pour y parvenir.

'Ca a commencé difficilement, tout allait à contresens de ce que je voulais', a-t-il confirmé à Keystone-ATS. Des problèmes de fixations l'ont notamment conduit à l'élimination lors du géant d'Adelboden.

Déclic en super-G

Après deux cinquièmes places, au slalom de Wengen et au géant de Schladming, c'est en super-G, à Garmisch, qu'il a finalement retrouvé les joies du podium. 'J'ai réussi à inverser la tendance au milieu de saison et faire en sorte que la fin soit vraiment fantastique', s'est félicité Loïc Meillard.

Deuxième du slalom de Chamonix, le skieur d'Hérémence a confirmé qu'il était bien l'un des meilleurs skieurs de la planète lors de l'étape d'Aspen, aux Etats-Unis. Il y a fêté son premier succès de l'hiver en gagnant le slalom avec près d'une seconde d'avance sur son dauphin Linus Strasser, ainsi que deux autres podiums en géant derrière un Odermatt imbattable.

'Sur la fin, j'ai réussi à être performant à chaque course et à me battre pour le podium dans les trois disciplines. C'était l'objectif du début de saison, mais ça n'a juste pas fonctionné tout de suite comme je l'espérais', a ajouté Loïc Meillard.

'Espérer jouer un globe'

Aux finales de Saalbach, le skieur de 27 ans a même signé la quatrième victoire de sa carrière en Coupe du monde. La faute inattendue de Marco Odermatt, qui a vu sa série de victoires en géant s'arrêter à 12, a profité à Meillard dont la régularité dans cette discipline a été récompensée.

Au moment de se tourner vers la saison prochaine, le Romand peut se réjouir d'avoir dépassé les 1000 points au classement général pour la première fois de sa carrière (1073). Si son coéquipier nidwaldien conserve une large avance, les globes ne paraissent plus complètement inatteignables.

'L'année prochaine, mon objectif sera d'être plus constant et de continuer à être à l'aise dans toutes les disciplines comme je l'ai fait ces derniers temps' a déclaré Loïc Meillard. 'Il faudra être aux avant-postes dès la première course et se battre pour la victoire afin d'espérer pouvoir jouer un globe en fin de saison.'

