Lara Gut-Behrami face à la météo

La Coupe du monde féminine est à Kvitfjell ce week-end pour deux super-G.

Et la plus grande adversaire de Lara Gut-Behrami est bien la météo, qui a contraint les organisateurs à chambouler le programme en annulant la descente prévue initialement en Norvège.

Depuis Crans-Montana, on ne peut pas dire que la météo soit très clémente avec le Cirque blanc féminin. A croire que les éléments souhaitent une bagarre pour le grand Globe entre Mikaela Shiffrin et Lara Gut-Behrami. Après les deux super-G annulés à Val di Fassa, la météo se fait capricieuse en Norvège où aucun entraînement de descente n'a pu se dérouler.

Avec ses 205 points d'avance au général et quatre épreuves de vitesse avant le retour prévu de l'Américaine à Are, la Tessinoise était plutôt sereine. Mais si après les deux courses italiennes, les deux manches norvégiennes devaient passer également à la trappe, la lutte pour le cristal serait relancée.

Après Kvitfjell, les dames se rendront à Are pour un géant et un slalom, puis aux finales de Saalbach avec une descente, un super-G, un géant et un slalom. Sachant que Shiffrin dispute toutes les disciplines, elle aurait un avantage sur la Lara Gut-Behrami avec deux slaloms pour engranger un maximum de points.

/ATS