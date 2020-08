Le Covid-19 perturbe le calendrier de la Coupe du monde

La Coupe du monde 2020/21 ne fera pas étape en Amérique du nord en novembre et en décembre comme c'est la tradition. La pandémie de coronavirus en est la cause, a annoncé la FIS.

Les deux étapes canadiennes de Lake Louise (vitesse femmes et vitesse hommes), l'étape américaine de Killington (technique femmes) et l'étape américaine de Beaver Creek (vitesse et technique hommes) passent donc à la trappe. Cela concerne dix courses au total, programmées du 25 novembre au 6 décembre.

Elles sont en partie récupérées par la station grisonne de Saint-Moritz - où se tiendra une descente dames supplémentaire -, ainsi que par les sites français de Val d'Isère et Courchevel. Le calendrier définitif ne sera publié que vers début octobre. La Fédération internationale (FIS) souhaite retourner en Amérique du nord l'hiver suivant.

'La modification temporaire des calendriers de la Coupe du monde répond à l'objectif de la FIS de protéger avant tout la santé des athlètes, de réduire les trajets et d'offrir aux sportifs un calendrier de compétitions détaillé (le plus rapidement possible)', a noté la FIS dans un communiqué.

'Les courses de début de saison présentent des problématiques de logistiques uniques avec les restrictions liées au voyage des personnes et des mesures de quarantaine à l'aller comme au retour, qui ont conduit à prendre cette décision', explique le directeur de la Coupe du monde masculine Markus Waldner, cité dans le communiqué.

Le début de la saison 2020/21 de ski alpin avait déjà été avancé d'une semaine aux 17 et 18 octobre avec les traditionnels géants femmes et hommes sur le glacier du Rettenbach à Sölden, en Autriche, qui doivent se tenir à huis clos.

/ATS