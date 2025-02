Le slalom, talon d'Achille du ski suisse

Samedi et dimanche lors des slaloms, les deux derniers titres des Mondiaux de Saalbach seront décernés. Une discipline où les Suisses ont de la peine à briller dans les grands rendez-vous.

Se pencher sur l'histoire du slalom suisse aux Championnats du monde, c'est accepter de ne pas avoir besoin de se perdre sur le nombre de médailles. Depuis le début de ce siècle, la Suisse en a remporté...2. A chaque fois dans les Grisons, à St-Moritz, et à chaque fois de l'argent, grâce à Wendy Holdener en 2017 et à Silvan Zurbriggen en 2003.

Dans les années 90, deux breloques en bronze (Karin Roten en 1997 et Michael von Grünigen en 1996) en plus du seul titre mondial de Vreni Schneider à Saalbach en 1991. Grâce à Erika Hess, les années 80 se sont plutôt bien déroulées, mais chez les hommes il n'y a que deux occurrences si l'on remonte à 1950: le bronze de Jacques Lüthy en 1980 et l'or de Georg Schneider en 1950! Cela signifie quatre médailles mondiales en slalom masculin sur les 75 dernières années.

La mise en bouche du combiné par équipe

Et en dépit d'une excellente génération de slalomeurs valaisans (Yule, Zenhäusern, Aerni, Meillard), Il n'y a que l'argent de Ramon Zenhäusern aux JO de Pyeongchang en 2018 comme reconnaissance de la formation helvétique lors des grands rendez-vous.

Grâce au combiné par équipe et ce formidable triplé suisse, Loïc Meillard, Tanguy Nef et Marc Rochat ont pu se mettre en évidence. Mais même si les trois slalomeurs ont réussi une excellente performance, ces médailles sont à partager avec les descendeurs.

Compte tenu de la piste, des conditions et de ses qualités, Loïc Meillard semble le mieux placé pour jouer les chercheurs d'or, mais le slalom est certainement la discipline la plus ouverte avec des écarts extrêmement faibles. A Courchevel il y a deux ans, les 14 premiers étaient dans la même seconde! Et les six premiers provenaient de six nations différentes.

On l'a toutefois vu lors de la manche du combiné par équipe, les Helvètes ne semblent pas largués sur cette piste. Sur un tracé salé où il a fallu composer avec des trous, Marc Rochat s'est montré à l'aise pour se parer de bronze. 'J'ai pu prendre mes marques, explique le Vaudois. C'est une course d'un jour, sans pression. C'est vraiment autre chose que de se retrouver dans le portillon en Coupe du monde avec six échecs dans les jambes. Je suis tranquille et serein. Et quel honneur de faire partie des meilleurs et des quatre de la nation. Franchement, c'est un rêve de gosse.'

Le froid va durcir la piste

La météo peut également jouer un rôle déterminant. Si la neige a fait son apparition vendredi, c'est le froid pendant les nuits de samedi et dimanche qui devrait durcir la piste. Conséquence, un Daniel Yule retrouverait un terrain de jeu plus en phase avec ses qualités.

Pour le skieur du Val Ferret ou pour Loïc Meillard, plus habitués aux podiums et aux victoires, il est clair que seules les médailles comptent. Marc Rochat a un avis un peu différent sur la question.

'Les gens disent que ce ne sont que les médailles qui comptent, je ne suis pas tout à fait d'accord sur ce point de vue-là, réagit le Vaudois. Mon sujet de maturité, c'était Pierre de Coubertin avec 'L'important, c'est de participer'. Je trouvais ça complètement débile et puis avec un peu de recul, j'ai réalisé l'importance de cette phrase. Car c'est vrai que tant qu'on ne participe pas, on ne peut pas gagner une médaille. Le simple de fait d'être ici, c'est déjà une victoire.'

Chez les dames, trois Suissesses peuvent prétendre chasser du métal en slalom samedi avec Camille Rast, dossard rouge de la discipline, Wendy Holdener et Mélanie Meillard. La cote de la Schwytzoise est la plus basse parmi les Suissesses auprès des bookmakers. La skieuse d'Unteriberg possède la troisième cote la plus basse derrière Zrinka Ljutic et Mikaela Shiffrin. Camille Rast suit juste derrière sa compatriote.

/ATS