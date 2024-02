Les Mondiaux 2027 à Crans-Montana menacés?

La FIS a publié un communiqué menaçant l'organisation des Championnats du monde 2027 attribués à Crans-Montana. L'accord entre la fédération et les organisateurs n'a toujours pas été signé.

Pendant que le comité d'organisation des courses de Crans-Montana, le président de Swiss-Ski Urs Lehmann ou encore le directeur des Mondiaux 2027 Didier Defago savouraient un repas sur les hauts de la station, la FIS se fendait d'un communiqué peu rassurant quant à la tenue des Mondiaux de 2027 sur le Haut-Plateau.

Après avoir reçu plusieurs questions du quotidien alémanique 'NZZ', la fédération internationale a décidé de publier ses réponses à tout le monde. Le principal problème concerne les garanties financières. Swiss-Ski a toujours déclaré que des garanties financières avaient déjà été données par la Confédération, le Canton du Valais et l'Association des communes de Crans-Montana. Et la FIS s'est appuyée là-dessus.

Un processus qui se doit d'être équitable

Or Swiss-Ski a expliqué à la FIS qu'il était impossible pour la Confédération, le Canton du Valais et l'Association des communes de Crans-Montana de donner les garanties financières sans référendum. La fédération suisse a donc demandé à être exemptée de ces garanties.

Seulement pour la FIS, cela signifie que le dossier présenté était incorrect. Elle précise ainsi que 'le processus de candidature aux Championnats du monde doit être équitable et transparent, et accorder une dérogation à un candidat qui a fait de fausses déclarations serait préjudiciable à l'intégrité du processus de candidature et au ski alpin'.

Déçue de cette situation, la FIS menace la station valaisanne et Swiss-Ski de leur retirer l'organisation. 'Si Swiss-Ski ne peut remplir ses engagements, la FIS n'aura d'autre choix que d'attribuer les Championnats du monde de ski alpin 2027 à un autre candidat', conclut le communiqué.

Swiss-Ski rejette les accusations

Dans le 'Tages-Anzeiger', on lit que Swiss-Ski rejette 'formellement' les accusations de fausses promesses faites pendant la phase de candidature. 'Nous ne comprenons pas la déclaration de la FIS, certains reproches ne correspondent tout simplement pas à la vérité', explique le CEO de l'instance, Diego Züger. Swiss-Ski dispose depuis le début d'engagements fixes de la part de la Confédération, du canton et des communes concernant des contributions de soutien, dont le montant a été convenu depuis longtemps. Rien n'a changé depuis.'

Le quotidien alémanique avance la bisbille entre le président de la FIS Johan Eliasch et Urs Lehmann, président de Swiss-Ski. Pour rappel, le dirigeant suédo-britannique avait battu l'Argovien lors de l'élection comme président de la FIS en juin 2021. Il avait succédé au Grison Gianfranco Kasper.

Gageons qu'Urs Lehmann prendra le temps de s'expliquer devant la presse samedi à Crans-Montana.

/ATS