Les Suisses loin du compte lors du concours par équipes

Les sauteurs suisses n'ont pas fait aussi bien que les fondeurs jeudi aux Mondiaux de ski nordique de Trondheim. Gregor Deschwanden et Cie ont terminé 9es du concours par équipes.

Seules deux nations, le Kazakhstan et la Chine, se sont classées derrière Yanick Wasser, Simon Ammann, Killian Peier et Gregor Deschwanden. Le quatuor suisse a ainsi manqué la finale réservée aux huit meilleures équipes. Deschwanden a réalisé un saut mesuré à 128 m pour figurer de justesse dans le top 15. Peier (114 m), Wasser (109,5 m) et Ammann (111,5 m) ont été nettement distancés.

La médaille d'or a été remportée par la Slovénie de Lovro Kos, Domen Prevc, Timi Zajc et Anze Lanisek, devant l'Autriche de Stefan Kraft et la Norvège de Marius Lindvik. Dernières épreuves au programme de ces Mondiaux, les concours individuels sur grand tremplin sont prévus vendredi (dames) et samedi (messieurs).

/ATS