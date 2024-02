Les Suisses ont concédé beaucoup de retard

L'Allemand Linus Strasser s'est montré le plus rapide de la première manche du slalom Coupe du monde de Palisades Tahoe en Californie. Les Suisses sont clairement distancés.

Les Suisses ne se sont visiblement pas adaptés à la piste californienne. Le meilleur d'entre eux, Daniel Yule a perdu plus d'une seconde et demie.

Le Valaisan est huitième du classement intermédiaire. Il s'est plaint de n'avoir pas pu trouver la vitesse idéale. Ramon Zenhäusern, affaibli par un refroidissement et Luca Aerni ex aequo et Loïc Meillard ont lâché plus de deux secondes, mais ils figurent tout de même aux 12e et 17e rang. Tanguy Nef pourra participer à la deuxième manche avec son 24e temps. Reto Schmidiger a manqué la qualification. Marc Rochat et Matthias Iten ont été éliminés.

Strasser, vainqueur cet hiver dans les classiques à Kitzbühel et à Schladming, mène le classement avec quatre dixièmes d'avance sur le Français Clément Noël. Le leader de la discipline, l'Autrichien Manuel Feller est troisième.

