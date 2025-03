Les globes de descente seront attribués samedi

La finale de la Coupe du monde démarre samedi à Sun Valley, avec les deux descentes au programme. Les deux petits globes de cristal restent à attribuer.

La messe semble toutefois dite chez les messieurs, qui en découdront dès 18h heure suisse. Leader du classement de la discipline, le Nidwaldien Marco Odermatt possède en effet 83 points d'avance sur son dauphin et compatriote Franjo von Allmen avant cette ultime descente de la saison.

Franjo von Allmen devra donc s'imposer samedi pour espérer priver Odermatt d'un troisième globe consécutif dans la discipline, tout en espérant que son chef de file termine hors du top 15. Le Fribourgeois Alexis Monney doit quant à lui défendre sa 3e place en Coupe du monde de descente.

Plus de suspense chez les dames, qui seront en lice dès 19h30. La leader Federica Brignone ne compte en effet que 16 points de plus que Cornelia Hütter et 34 de plus que Sofia Goggia. Cinquième et meilleure Suissesse au classement de la descente, Lara Gut-Behrami n'a en revanche plus aucune chance de conquérir ce petit globe.

/ATS