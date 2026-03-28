Lindsey Vonn laisse la « porte ouverte » à un retour

La star du ski Lindsey Vonn n'exclut pas la possibilité d'un retour à la compétition après ...
Lindsey Vonn laisse la « porte ouverte » à un retour

Lindsey Vonn laisse la

Photo: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

La star du ski Lindsey Vonn n'exclut pas la possibilité d'un retour à la compétition après sa grave chute aux Jeux olympiques de Milan-Cortina. La skieuse de 41 ans parle d'une 'porte ouverte'.

'Je n'ai jamais eu de course d'adieu. Cela laisse la porte un peu ouverte. Peut-être que je disputerai encore une course pour dire au revoir, ou peut-être que je recommencerai à courir. Ça pourrait être sympa de disputer encore une course. On verra bien', a déclaré l'Américaine dans une interview accordée à la chaîne NBC.

À la question de savoir si elle envisageait vraiment un nouveau 'comeback', Lindsey Vonn a répondu: 'Au grand dam de ma famille, je veux dire oui', rappelant ne pas avoir vécu le rêve espéré aux Jeux olympiques. Pour mémoire, elle s'est gravement blessée à la jambe gauche à Cortina et a dû subir de nombreuses opérations.

La 'Speed Queen' a également déclaré qu'elle se sentait très isolée dans sa rééducation. 'Je dois sortir, être en public et vivre ma vie. Cela me donnera une autre perspective', a-t-elle ajouté.

/ATS
 

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