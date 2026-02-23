Lindsey Vonn remercie le médecin qui a sauvé sa jambe

Victime d'une effroyable chute lors de la descente olympique à Cortina, LIndsey Vonn a remercié son médecin. 'Celui qui a sauvé (sa) jambe de l'amputation.'

'Après deux semaines, je suis enfin sortie de l'hôpital, c'est de loin la blessure la plus extrême et douloureuse de ma vie', a affirmé dans une vidéo publiée sur son compte Instagram la skieuse de 41 ans.

Victime le 8 février à Cortina d'une lourde chute lors de la descente olympique dont elle était l'une des favorites, Vonn a depuis enchaîné les opérations, en Italie puis aux Etats-Unis où elle a été rapatriée.

'En gros, j'ai une fracture complexe du tibia (gauche) mais j'ai aussi fracturé le péroné et le plateau tibial. Tout était en miettes', a expliqué la skieuse en précisant qu'elle avait souffert du syndrome des loges.

'Quand il y a un trop gros traumatisme dans une partie du corps, le sang reste bloqué et écrase tout le reste, les muscles, les tendons, les nerfs', a-t-elle expliqué avant de remercier le médecin, Tom Hackett, qui l'a opérée.

'Il a sauvé ma jambe, il a sauvé ma jambe de l'amputation', a insisté Vonn, en expliquant que le médecin avait ouvert sa jambe pour 'la laisser respirer'.

Enfin sortie de l'hôpital, elle est désormais en fauteuil roulant mais espère pouvoir passer sur les béquilles 'dans quelques semaines', pour 'au moins deux mois'.

'Ça va prendre environ un an pour que tous les os se réparent', a-t-elle prévenu.

La championne olympique 2010 de descente tentait un incroyable pari en visant l'or olympique après une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche survenue fin janvier.

Elle avait fait son retour en compétition l'hiver dernier après presque six années d'absence et faisait figure de grande favorite des JO-2026 avec un impressionnant bilan en Coupe du monde de sept podiums en huit courses, dont deux victoires, avant sa chute à Crans-Montana.

