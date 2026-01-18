Loïc Meillard 2e de la première manche du slalom de Wengen

Loïc Meillard est sur le podium provisoire du slalom de Wengen. Le skieur d'Hérémence a pris ...
Loïc Meillard 2e de la première manche du slalom de Wengen

Loïc Meillard 2e de la première manche du slalom de Wengen

Photo: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Loïc Meillard est sur le podium provisoire du slalom de Wengen. Le skieur d'Hérémence a pris la 2e place de la première manche dimanche matin, à 0''40 du leader norvégien Atle Lie McGrath.

Meillard est entouré de Vikings, puisqu'il est pour l'instant ex aequo avec Henrik Kristoffersen et pointe devant le Brésilo-Norvégien Lucas Pinheiro Braathen et Timon Haugan.

Le champion du monde de la discipline est en lice pour un deuxième podium à Wengen, lui qui avait pris la 2e place du slalom en 2023. Il devra sortir le grand jeu pour s'imposer face à McGrath, vainqueur l'an dernier dans la station bernoise.

Nef frustré

Bien parti, Tanguy Nef a enfourché à mi-parcours et ne sera pas de la partie sur le second tracé. Le Genevois devra encore attendre avant de signer le premier podium de sa carrière en Coupe du monde.

'Il y a eu des bonnes choses, mais aussi cette erreur radicale', a regretté Nef au micro de la RTS. 'C'est frustrant, car je me sentais bien. C'est peut-être l'attitude qui était à côté. J'aurais dû sans doute faire un peu plus simple.'

Daniel Yule a de son côté assuré l'essentiel en prenant la 17e place provisoire, à 2''28 de McGrath. Parti avec le dossard 44, Matthias Iten (23e, +2''51) sera lui aussi dans le portillon de départ en début d'après-midi. Au contraire de Sandro Simonet (40e), Ramon Zenhäusern (45e), Luca Aerni (47e) et Marc Rochat (éliminé).

Les vainqueurs des deux derniers slaloms de Coupe du monde, les Français Clément Noël (6e, +1''39) et Paco Rassat (8e, +1''84), sont quant à eux en embuscade dans le top 10.

La deuxième manche est prévue à 13h00.

/ATS
 

