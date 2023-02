Loïc Meillard: « On avait pas du tout pensé à ça »

Au contraire de son style sur les lattes, Loïc Meillard se montrait tout en retenue au moment de l'interview. Le Valaisan aux racines neuchâteloises pouvait enfin savourer une médaille en géant.

Il y était passé deux fois tout près aux précédents Mondiaux.

Avait-il évoqué un possible doublé avec Marco Odermatt surtout après la 1re manche ? 'Nous n'en avons pas du tout parlé. On avait pas du tout penser à ça. On regardait plutôt la manche incroyable qu'avait sortie Marco Schwarz. Il n'était pas question d'un doublé.'

Le médaillé d'argent est revenu sur une préparation pas facile. 'J'ai passé trois jours au lit avec de la fièvre. De plus, j'ai subi un choc au talon à l'entraînement. Ce n'était pas les conditions idéales. C'est là qu'il fallait faire confiance à tout le travail qui a été effectué pendant l'été.'

'Un doublé, c'est exceptionnel'

Le skieur d'Hérémence ne veut pas choisir entre sa victoire à Schladming et sa médaille d'argent à Courchevel. 'Je ne sais pas lequel est le plus beau. Chaque moment à ses particularités.' Il conçoit quand même qu'un doublé suisse cela à de la 'gueule'. 'Un doublé suisse en géant, c'est quand même exceptionnel', se laisse-t-il un peu griser.

Lors des deux précédents géants des Mondiaux, il avait frôlé le podium avec une quatrième et une cinquième places. 'Ca fait vraiment plaisir d'aller chercher la médaille en géant. Il a fallu aller la chercher. Ma 1re manche n'était pas optimale. Je suis content d'avoir pu switcher dans la seconde et mieux skier.'

Meillard retrouvera ses supporters en début de soirée, mais il ne s'attardera pas. 'Dans deux jours, il y a quelque chose à ne pas manquer (réd: le slalom).'

/ATS