Loïc Meillard toujours présent dans les grands rendez-vous

Loïc Meillard repart de Bormio avec une collection complète de médailles. Depuis les Mondiaux de Cortina en 2021, le skieur d'Hérémence est devenu un homme de grands rendez-vous.

Triple médaillé à Saalbach avec notamment l'or en slalom, triple médaillé à Bormio avec encore le plus beau des métaux sur le virage court, Loïc Meillard est en train de se constituer un palmarès plus que séduisant.

La larme à l'oeil, Thierry Meynet, l'un des entraîneurs de technique, avait la banane: 'Lolo répond toujours présent sur les grands rendez-vous depuis quelque temps. C'est juste phénoménal, c'est énorme, il n'y a pas de mots. Je suis trop fier de l'ensemble de l'équipe.'

Pas exceptionnel sur la manche de slalom du combiné par équipe, Meillard avait quand même trouvé les ressources pour aller chercher l'argent. Mais Thierry Meynet savait que son protégé se remobiliserait. 'J'ai toujours su qu'une semaine plus tard, Loïc serait là et c'était aujourd'hui qu'il fallait faire la course parfaite. Au final, on a gagné les deux, le combiné par équipe et le slalom. C'est un rêve éveillé que je vis. J'ai attendu longtemps en tant qu'entraîneur pour connaître enfin cette première place.'

Se coéquipiers ont aussi tenu à féliciter le nouveau champion olympique. 'Alors là, après son titre mondial, il fait un sacré joli doublé, a commenté Daniel Yule. Après je pense que ce n'est pas vraiment une surprise. Cela fait depuis un certain nombre d'années, ou plutôt non, je ne me rappelle même pas une journée où j'ai été plus vite que lui à l'entraînement. Et je pense que l'on peut compter sur les doigts d'une main les journées d'entraînement où quelqu'un a été plus vite que lui. On voit qu'il a la confiance et il commence à montrer tout ça en course. C'est sûr que s'il continue comme ça, je pense qu'il ne va pas s'arrêter là.'

Tanguy Nef, qui partage souvent sa chambre avec le Valaisan en Coupe du monde, a motivé son coéquipier. 'Entre les manches, j'ai dit à Loïc qu'on n'allait pas leur laisser le titre de slalom, raconte le Genevois. J'ai dit 'Loïc, il va falloir vraiment que tu mettes les gaz' et c'est exactement ce qu'il a fait. C'était incroyable à voir. J'aurais bien voulu partager ce moment avec lui sur le podium, mais voilà, aujourd'hui c'est lui qui a vraiment fait la différence et porté l'équipe et je suis très très content pour lui.'

/ATS