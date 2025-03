Loic Meillard veut encore y croire en slalom à Hafjell

Loïc Meillard va s'accrocher dimanche à l'occasion du slalom de Hafjell. Troisième du classement de la discipline, le champion du monde doit mettre la pression sur Kristoffersen.

Avec 102 points de retard sur le Norvégien et deux courses à disputer, Loïc Meillard ne tient clairement pas le couteau par le manche, mais on sait aussi qu'en slalom, la moindre faute peut être rédhibitoire.

Mais Henrik Kristoffersen possède davantage de chances d'aller chercher son quatrième globe en slalom. Entre les deux hommes, on retrouve Clément Noël, qui a remporté quatre courses cet hiver. Mais le Français aux 14 succès en Coupe du monde, champion olympique, manque de régularité. Il ne compte aucun globe de la discipline.

Attention également à Timon Haugan qui talonne Meillard avec 459 points contre 465 pour le Valaisan aux origines neuchâteloises.

Actuellement 29e et 30e du classement du slalom, Marc Rochat et Luca Aerni chercheront eux à inscrire suffisamment de points pour intégrer le top 25 et ainsi avoir droit de participer aux finales de la Coupe du monde à Sun Valley dans l'Idaho.

