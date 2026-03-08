Malorie Blanc 6e du super-G, Elena Curtoni victorieuse

Malorie Blanc a brillé dimanche dans le super-G de Coupe du monde de Val di Fassa. La Valaisanne a pris la 6e place d'une course remportée par l'Italienne Elena Curtoni.

En retrait depuis sa victoire-surprise à Crans-Montana dans la discipline juste avant les JO, Malorie Blanc a manqué la troisième marche du podium, décrochée par l'étonnante Italienne Asja Zenere (dossard 33), pour 0''10 seulement. Elle égale néanmoins son troisième meilleur résultat sur le front de la Coupe du monde.

La Valaisanne, qui s'était révélée en terminant 2e de la descente de St-Anton en janvier 2025, s'est montrée impeccable sur les 30 premières secondes de course (1re au deuxième intermédiaire). En retrait sur le passage le plus technique, elle a surtout manqué de vitesse sur le bas, concédant quatre dixièmes à Elena Curtoni.

Corinne Suter, qui restait sur cinq top 8 en cinq courses disputées depuis les Jeux olympiques, est quant à elle rentrée dans le rang. La Schwytzoise, en difficulté dans les longues courbes, doit se contenter d'une 13e place. Elle a même été battue par Stefanie Grob, deuxième meilleure Suissesse du jour avec son 10e rang.

Troisième succès italien en trois jours

L'Italie a donc poursuivi son week-end de rêve, après le doublé de Laura Pirovano en descente. Elena Curtoni (35 ans) a cueilli dimanche son quatrième succès en Coupe du monde, le premier depuis décembre 2022. Elle a devancé de 0''26 la Norvégienne Kajsa Vickhoff Lie et de 0''27 Asja Zenere.

Le petit globe de la spécialité se jouera par ailleurs lors des finales, le 22 mars en Norvège. Sofia Goggia, qui avait l'occasion de classer l'affaire dimanche, a manqué le coche (9e). Mais l'Italienne compte encore 63 points d'avance sur son unique rivale dans cette lutte, la Néo-Zélandaise Alice Robinson (4e dimanche).

