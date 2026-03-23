Marco Odermatt a sans doute perdu gros à Hafjell

Marco Odermatt a été éliminé lors de la première manche du géant de Hafjell. L'erreur fatale ...
Marco Odermatt a sans doute perdu gros à Hafjell

Marco Odermatt a sans doute perdu gros à Hafjell

Photo: KEYSTONE/EPA/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Marco Odermatt a été éliminé lors de la première manche du géant de Hafjell. L'erreur fatale du Nidwaldien fait l'affaire de Lucas Pinheiro Braathen, qui mène le bal.

Dossard no 1, Marco Odermatt a sans doute pris trop de risques dans le vent de Norvège. Après une première grosse frayeur, il a commis une faute avec l'intérieur pour sa deuxième élimination de l'hiver dans la discipline.

Champion olympique du géant, Lucas Pinheiro Braathen a maintenant toutes les cartes en main pour remporter la Coupe du monde de la discipline. Une quatrième place dans cette ultime course suffira pour qu'il devance Marco Odermatt à moins que Loïc Meillard ne s'impose. Dans ce cas, Pinheiro Braathen devra terminer au troisième rang.

Loïc Meillard a signé le troisième chrono de cette première manche à 0''63 du Brésilien. L'Autrichien Stefan Brennsteiner est deuxième à 0''21. La seconde manche débutera à 12h30.

/ATS
 

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