Marco Odermatt prolonge avec Stöckli

Marco Odermatt et la marque de skis Stöckli vont collaborer sur le long terme.

Le Nidwaldien, vainqueur du dernier général de la Coupe du monde et champion olympique de géant en 2022, a prolongé de quatre ans soit jusqu'en 2026 le contrat le liant à l'entreprise lucernoise. L'annonce survient à la veille de son 25e anniversaire.

'Stöckli et moi sommes tout simplement faits l'un pour l'autre. Le matériel, l'encadrement et la collaboration sont de classe mondiale. Je me sens entre de bonnes mains et je peux compter à cent pour cent sur l'entreprise', explique dans un communiqué Marco Odermatt, qui chausse depuis douze ans les skis lucernois.

Marco Odermatt sort d'une saison remarquable, couronnée par l'or olympique du géant et son premier gros Globe de cristal. Le prodige de Hergiswil a fêté sept succès en Coupe du monde en 2021/22, décrochant neuf autres podiums. Il a figuré dans le top 3 des huit géants figurant au programme, obtenant ainsi un premier petit Globe.

/ATS