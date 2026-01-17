Marco Odermatt surclasse la concurrence sur le Lauberhorn

Quatre à la suite pour Marco Odermatt à Wengen ! Le Nidwaldien a remporté samedi une descente du Lauberhorn raccourcie devant l'Autrichien Vincent Kriechmayr et l'Italien Giovanni Franzoni.

Une semaine après avoir signé une cinquième victoire consécutive à Adelboden en géant, le patron du ski mondial a poursuivi une autre impressionnante série dans les Alpes bernoises. Il n'a laissé aucune chance à ses rivaux pour gagner une quatrième fois de suite la descente du Lauberhorn, après ses deux succès en 2024 et sa victoire l'an dernier.

Départ du Hundschopf

Odermatt a parfaitement profité du tracé raccourci de la course, dont le départ a été donné au Hundschopf en raison d'un vent trop fort au sommet de la piste. Excellent dans le Kernen-S, là où il avait commis une erreur fatale vendredi lors du super-G (4e), il a réalisé une course parfaite pour reléguer son premier poursuivant, Vincent Kriechmayr, à 0''79.

Le quadruple vainqueur du classement général de la Coupe du monde a exulté une fois la ligne d'arrivée franchie, conscient d'avoir réussi un sacré coup, et même si 49 coureurs devaient encore prendre le départ. La 52e victoire de sa carrière sur le Cirque blanc, la 7e en descente, était dans la poche.

'Odi' a causé un vacarme assourdissant lors de son passage dans le Canadian Corner, devant les milliers de fans amassés sur la colline du Girmschbiel. Mais les autres coureurs suisses ont aussi été exaltés par les encouragements de leurs supporters.

Von Allmen frôle la catastrophe

Fidèle à lui-même, Franjo von Allmen a pris tous les risques et a commis une erreur qui lui coûté plusieurs dixièmes. A la sortie du Kernen-S, le bolide de Boltigen a touché un coussin de sécurité avec son ski droit, avant de finir en trombe (+0''93).

Cette erreur lui a coûté une place sur le podium, et de précieux points dans la course au globe de la descente. Le Bernois a longtemps figuré à la troisième place mais a finalement été devancé par Franzoni (+0''90), qui a confirmé son succès surprise de vendredi en super-G.

Alexis Monney a lui aussi été excellent sur le bas de ce parcours raccourci. Après avoir commis une imprécision dans la Minschkante, le skieur des Paccots s'est bien repris et a signé le meilleur temps des deux derniers secteurs. Il ne lui a manqué que cinq centièmes pour monter sur le podium, mais il saura se satisfaire de cette meilleure performance en carrière à Wengen.

Le reste de l'armada suisse a terminé au-delà du top 10. Marco Kohler (13e, +1''63) et Stefan Rogentin (14e, +1''68) ont devancé Justin Murisier, déçu de sa 17e place (1''91) et Niels Hintermann (21e, +1''99).

