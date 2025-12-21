Meillard pour conformer son retour en slalom à Alta Badia

Comme l'an dernier et en 2020, Alta Badia accueille un slalom lundi après le géant dominical ...
Photo: KEYSTONE/AP/ALESSANDRO TROVATI

Comme l'an dernier et en 2020, Alta Badia accueille un slalom lundi après le géant dominical. Et la Gran Risa réussit bien aux Suisses.

L'année passée, Loïc Meillard n'avait rien pu faire face à l'intouchable Timon Haugan qui l'avait emporté avec 1''13 d'avance. Mais le skieur d'Hérémence avait obtenu un très joli podium pour empêcher un triplé norvégien.

Deuxième à Val d'Isère derrière...Haugan, le Valaisan d'origine neuchâteloise espère bien connaître le même succès. Un état d'esprit que doit aussi avoir Ramon Zenhäusern. Le colosse de Bürchen traverse une période difficile. Peut-être que de revenir sur la piste où il a remporté l'une de ses quatre victoires dans la discipline, en 2020, va l'aider à se détendre.

Pour les autres comme Daniel Yule, Tanguy Nef, Marc Rochat ou encore Luca Aerni, il va falloir se battre pour se qualifier pour les JO. Si Nef est dans le bon wagon après sa 5e place à Gurgl, Yule devrait quand même aller chercher un top 10 pour son moral.

/ATS
 

