Mondiaux: Une disette de 75 ans pour les slalomeurs suisses

Loïc Meillard et ses coéquipiers espèrent mettre fin à une disette de 75 ans dimanche lors de l'ultime épreuve des Mondiaux de Saalbach, le slalom.

Le dernier titre helvétique dans la spécialité chez les messieurs remonte en effet à 1950. Et depuis le sacre de Georges Schneider à Aspen, la Suisse n'a conquis que trois médailles en slalom chez les messieurs: le bronze pour Jacques Lüthy en 1980 - alors que les médailles mondiales étaient encore attribuées une fois sur deux lors des Jeux olympiques - et pour Michael von Grünigen, l'argent pour Silvan Zurbriggen en 2003.

L'attente est d'autant plus interminable que les slalomeurs helvétiques s'illustrent depuis de longues années dans la spécialité en Coupe du monde. Daniel Yule est même le meilleur slalomeur suisse de l'histoire avec ses sept succès sur le Cirque blanc. Il n'est pourtant que le no 3 helvétique de l'hiver.

Les principaux espoirs de médaille dans le camp de Swiss-Ski reposent sur les épaules de Loïc Meillard. Le skieur d'Hérémence n'a certes pas gagné cet hiver en Coupe du monde. Mais sa 3e place au classement du slalom et ses deux médailles de Saalbach (or en combiné, bronze en géant) plaident en sa faveur.

Onzième de la Coupe du monde de la discipline avec 12 points de plus que Yule (14e), Tanguy Nef aborde également ce slalom avec un moral gonflé à bloc. Le Genevois a montré des nerfs solides en combiné, conquérant l'argent avec Alexis Monney pour s'offrir un podium qui se refuse encore à lui en Coupe du monde.

Le quatrième atout suisse évolue dans l'ombre de ses coéquipiers cette saison. Et pour cause: Marc Rochat n'a terminé qu'une seule fois dans le top 10, à Adelboden (10e), après avoir enchaîné cinq 'zéros pointés' pour entamer l'hiver. Mais le bronze glané en combiné avec Stefan Rogentin a ôté toute pression au Vaudois.

Des Norvégiens revanchards

Tout sera d'ailleurs possible dimanche dans une discipline où les candidats au podium sont innombrables et les surprises monnaie courante. Auteurs d'un triplé à Wengen (McGrath devant Haugan et Kristoffersen) et d'un doublé à Val d'Isère, les Norvégiens ont les crocs. D'autant plus après leur échec collectif en géant. Vainqueur à quatre reprises cet hiver, le Français Clément Noël devra surtout éviter la sortie de piste.

