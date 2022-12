Nadine Fähndrich impériale en sprint à Davos

Nadine Fähndrich l'a fait. A Davos, la Lucernoise de 27 ans s'est imposée en patronne lors du sprint en skating.

Elle se savait attendue à domicile, elle a répondu avec la manière. Victorieuse à Beitostölen en classique le week-end dernier, Nadine Fähndrich l'a emporté en skating, là où elle se sent le mieux. La Lucernoise a devancé l'Américaine Jessie Diggins et la Suédoise Johanna Hagström.

Pour devenir la première Suissesse à monter pour la troisième fois sur la plus haute marche du podium, Nadine Fähndrich a dû s'employer. Parfaite en demi-finale, la Lucernoise a eu davantage de concurrence en finale. Elle a surtout dû se faire sa place pour virer en tête dans le dernier virage. Lors de la deuxième montée, Fähndrich a tout donné pour se placer idéalement. Heureusement, elle avait encore assez d'essence dans le moteur pour couper la ligne devant.

'C'est génial de gagner ici à domicile, devant ce public, a expliqué la gagnante au micro de la FIS. J'étais fatiguée et c'est dur de récupérer en raison de l'altitude. Le but aujourd'hui était de garder suffisamment d'énergie avant la finale et ça a marché. Mais je me suis quand même demandé si ça allait tenir dans la dernière ligne droite.'

Avec ce beau succès, Nadine Fähndrich est également la première Suissesse à remporter une course de Coupe du monde à Davos. Chez les messieurs, seul Toni Livers a eu droit à cet honneur. Il avait gagné en février 2007 sur 15 km en skating avec départ individuel. Quadruple champion olympique et qui s'est installé dans la station grisonne, Dario Cologna n'a fêté aucune de ses 26 victoires en Coupe du monde sur le plateau de la Landwasser.

Cette troisième victoire permet aussi à la skieuse domiciliée à Bâle de remonter à la 3e place au classement général du sprint avec ses 100 points supplémentaires, derrière Tiril Udnes Weng, 4e samedi, et Johanna Hagström, 3e.

/ATS