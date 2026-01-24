Nadine Fähndrich sur le podium à Ulrichen

Nadine Fähndrich a réussi sa répétition générale avant les JO. Lors du sprint classique à Ulrichen ...
Photo: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER

Nadine Fähndrich a réussi sa répétition générale avant les JO. Lors du sprint classique à Ulrichen, la Lucernoise a pris la 3e place, alors que Linn Svahn s'est imposée devant Laura Gimmler.

Sa coéquipière Anja Weber, avec laquelle elle espère remporter une médaille en sprint par équipe aux JO, comme elle l'a déjà fait aux Championnats du monde, a elle été jusqu'en demi-finales.

Nadine Fähndrich a décroché son troisième podium cette saison et la 26e de sa carrière. La Lucernoise a particulièrement impressionné ses adversaires, qui étaient pratiquement toutes au départ, par ses puissantes poussées dans la dernière ligne droite. Seules manquaient à l'appel la championne olympique et championne du monde Jonna Sundling et Kristine Skistad.

Les Suisses ont manqué les demi-finales chez les messieurs. Valerio Grond a renoncé à prendre le départ après le sprint par équipe de vendredi, tandis que Janik Riebli et les frères Näff, Isai et Noe, ont été éliminés en quarts de finale. Johannes Hösflot Klaebo a une nouvelle fois coupé la ligne en vainqueur.

/ATS
 

