Nadine Fähndrich termine deuxième du sprint à Val di Fiemme

La 5e étape du Tour de ski a souri à Nadine Fähndrich. La Lucernoise n'a été devancée que par la Finlandaise Jasmi Joensuupar en finale du sprint classique à Val di Fiemme.

Souveraine en quart de finale puis en demi-finale, Nadine Fähndrich a longtemps cru pouvoir rééditer sa victoire de l'an dernier, où elle s'était déjà imposée lors du sprint à Val di Fiemme. La Suissesse a dû s'avouer vaincue face à Jasmi Joensuu, qu'elle avait battue en demi-finale, pour 44 centièmes.

La Suédoise Johanna Hagstroem a complété le podium, tandis que la deuxième Suissesse en finale Anja Weber a terminé à la 6e et dernière place. Cette course fait également office de test en vue des Jeux olympiques, vu que l'épreuve du sprint se disputera sur le même parcours, également en style classique. Au classement du Tour de Ski, l'Américaine Jessie Diggins mène toujours le bal avant la dernière étape.

Klaebo impérial

Chez les messieurs, les Suisses Noe Näff et Roman Alder se sont arrêtés en quart de finale du sprint classique à Val di Fiemme. La victoire est revenue au Norvégien Johannes Hösflot Klaebo, qui a par la même occasion conforté son statut de leader du Tour de ski avant la dernière étape dimanche.

