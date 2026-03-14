Nadja Kälin 8e du 50 km d'Oslo/Holmenkollen

Nadja Kälin n'a pas signé d'exploit dans le 50 km en skating d'Oslo/Holmenkollen, samedi en ...
Nadja Kälin 8e du 50 km d'Oslo/Holmenkollen

Nadja Kälin 8e du 50 km d'Oslo/Holmenkollen

Photo: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI

Nadja Kälin n'a pas signé d'exploit dans le 50 km en skating d'Oslo/Holmenkollen, samedi en Coupe du monde. Mais la Grisonne a obtenu un nouveau top 10, se classant 8e.

Inattendue médaillée de bronze sur la distance - et dans la même technique - lors des JO de Milan-Cortina, Nadja Kälin a pris la 8e place d'une course survolée par la Suédoise Frida Karlsson, laquelle a devancé de 1'48''0 sa dauphine et compatriote Linn Svahn. La 3e place est revenue à une autre Suédoise, Jonna Sundling.

Prudente comme elle l'avait été dans le 50 km des Jeux, Nadja Kälin n'a pas pu se mêler à la bagarre pour le podium. Dans un brouillard dense, elle a terminé ce 50 km au sein du groupe qui luttait pour la 8e place, le réglant au sprint à 3'03''9 de la gagnante.

Les autres Suissesses ont comme prévu terminé beaucoup plus loin dans la 'Mecque' du ski nordique. La Grisonne Giuliana Werro, 2e du marathon de l'Engadine six jours plus tôt à S-chanf, a terminé au 30e rang à plus de 7 minutes de Frida Karlsson. Marina Kälin a pour sa part fini 36e.

Octuplé norvégien chez les messieurs

L'absence du roi Johannes Hösflot Klaebo, forfait après sa chute et sa commotion subies lors du sprint de Drammen jeudi, n'a pas empêché les Norvégiens d'imposer leur loi dans le 50 km messieurs. Ils ont même signé un octuplé devant leur public.

Spécialiste de biathlon au départ, Einar Hedegart a triomphé en devançant au sprint Harald Amundsen. Le Norvégien de 24 ans, quadruple médaillé aux JO de Milan-Cortina (avec deux titres, en relais et en sprint par équipe), avait remporté le marathon de l'Engadine dimanche dernier.

Meilleur Suisse, Beda Klee a franchi la ligne d'arrivée en 17e position, à 1'54''1. Le Fribourgeois Antonin Savary a terminé au 29e rang, à 3'35''1, les futurs retraités Jason Rüesch et Candide Pralong se classant respectivement 30e et 44e.

/ATS
 

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