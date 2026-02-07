Nadja Kaelin brillante 4e du skiathlon

Nadja Kaelin a offert au fond helvétique une inattendue et remarquable 4e place dans le skiathlon ...
Nadja Kaelin brillante 4e du skiathlon

Nadja Kaelin brillante 4e du skiathlon

Photo: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI

Nadja Kaelin a offert au fond helvétique une inattendue et remarquable 4e place dans le skiathlon des JO 2026.

La Grisonne de 24 ans a toutefois manqué le podium pour quelque 25 secondes au terme d'une course remportée par la Suédoise Frida Karlsson.

Septième après les 10 km disputés en style classique, Nadja Kaelin a fait mieux que tenir le choc en skating. Elle a même terminé très fort, devançant dans l'emballage final les expérimentées Kerttu Niskanen (5e) et Astrid Oeyre Slind (6e).

La Grisonne, jamais mieux classée que 7e en Coupe du monde en individuel, n'a aucun regret à avoir malgré une 4e place toujours difficile à digérer. Elle a concédé 24''8 à la Norvégienne Heidi Weng (3e), terminant à 1'51''5 de la gagnante Frida Karlsson. Celle-ci a survolé cette course, s'imposant avec 51''0 d'avance sur sa compatriote Ebba Andersson.

/ATS
 

Actualités suivantes

Franjo von Allmen en or

Franjo von Allmen en or

Ski    Actualisé le 07.02.2026 - 13:14

Ski freestyle: Gremaud et Tanno en finale, Hoefflin KO

Ski freestyle: Gremaud et Tanno en finale, Hoefflin KO

Ski    Actualisé le 07.02.2026 - 12:48

Skier sans ligament croisé antérieur mais avec une attelle, comme Lindsey Vonn : du déjà-vu

Skier sans ligament croisé antérieur mais avec une attelle, comme Lindsey Vonn : du déjà-vu

Ski    Actualisé le 06.02.2026 - 14:55

Suter, Blanc, Flury et Schmitt sur la descente féminine

Suter, Blanc, Flury et Schmitt sur la descente féminine

Ski    Actualisé le 06.02.2026 - 14:56

Articles les plus lus

Battre le total de médailles de 2022 sera très difficile

Battre le total de médailles de 2022 sera très difficile

Ski    Actualisé le 04.02.2026 - 08:27

JO: Stefan Rogentin devrait être le quatrième Suisse en descente

JO: Stefan Rogentin devrait être le quatrième Suisse en descente

Ski    Actualisé le 05.02.2026 - 14:02

Ski alpin: Kilde forfait pour les Jeux olympiques

Ski alpin: Kilde forfait pour les Jeux olympiques

Ski    Actualisé le 05.02.2026 - 14:59

Battre le total de médailles de 2022 sera très difficile

Battre le total de médailles de 2022 sera très difficile

Ski    Actualisé le 05.02.2026 - 15:00