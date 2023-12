Odermatt 2e en descente, à 0''09 de Sarrazin

Marco Odermatt a une nouvelle fois manqué de très peu son premier succès dans une descente de Coupe du monde.

Le champion du monde de la discipline a pris la 2e place jeudi à Bormio, à 0''09 du surprenant vainqueur Cyprien Sarrazin. Justin Murisier a signé l'autre exploit en se classant 4e.

Ancien géantiste reconverti sur le tard aux disciplines de vitesse, Cyprien Sarrazin confirme enfin en course ses performances livrées aux entraînements. Le Français de 29 ans avait déjà brillé une semaine plus tôt à Val Gardena, terminant 4e tant en super-G qu'à l'occasion de la deuxième descente.

Cyprien Sarrazin a forcé la décision à la glisse sur le bas de l'exigeant parcours tracé sur la Stelvio. Il a ainsi repris 0''23 à Marco Odermatt sur les 17 dernières secondes de course pour cueillir son deuxième succès en Coupe du monde, sept ans après avoir remporté le géant parallèle d'Alta Badia.

Deux ans jour pour jour après avoir décroché sur cette même piste son premier podium dans la discipline en Coupe du monde, Marco Odermatt doit lui donc se contenter d'un 11e top 3 en descente. La victoire lui avait déjà échappé de peu lors de la première descente de Val Gardena, où il s'était classé 3e à 0''05 du vainqueur.

Le Nidwaldien - lequel a repris les commandes du général de la Coupe du monde - et Sarrazin ont déclassé la concurrence dans cette troisième descente de l'hiver. Troisième, le Canadien Cameron Alexander a concédé 1''23 à Cyprien Sarrazin, alors que le 5e Vincent Kriechmayr a perdu plus de deux secondes.

Un autre ancien géantiste a donc brillé sur la Stelvio. Justin Murisier a accroché la 4e place, à 1''81 du vainqueur. Le Valaisan signe à 31 ans son meilleur résultat dans une épreuve de vitesse, lui qui affiche un seul podium à son tableau de chasse (3e en géant à Alta Badia en 2020). Deux autres Suisses ont pris place dans le top 10: Niels Hintermann (7e) et Marco Kohler (10e).

Schwarz touché à un genou

Cette descente a aussi été marquée par les éliminations d'Aleksander Aamodt Kilde et du désormais ex-leader du classement général Marco Schwarz. Ce dernier, qui a chuté et terminé sa course dans les filets de sécurité, a été évacué par hélicoptère. L'Autrichien souffre d'un genou.

