Odermatt (4e) et les Suisses battus en descente à Bormio

Marco Odermatt devra encore patienter avant de s'offrir un premier succès en Coupe du monde de descente.

Le Nidwaldien a dû se contenter d'une 4e place mercredi à Bormio, où l'Autrichien Vincent Kriechmayr a triomphé avec une marge de 0''40 sur son dauphin canadien James Crawford.

Déjà privé de podium lors de la descente précédente à Val Gardena (7e), Marco Odermatt n'a jamais semblé à l'aise sur une piste verglacée et extrêmement bosselée. Le vainqueur du dernier gros Globe de cristal espérait pourtant certainement mieux après avoir décroché une belle 2e place un an plus tôt à Bormio.

Au final, Marco Odermatt a concédé 1''46 à Vincent Kriechmayr, qui a signé mardi sa 14e victoire en Coupe du monde. Il a échoué à 0''78 d'Aleksander Aamodt Kilde (3e), lequel conforte ainsi sa première place au classement de la discipline: la marge du Norvégien sur le Nidwaldien est désormais de 99 unités.

En l'absence de Beat Feuz et de Niels Hintermann (3e l'an dernier sur cette piste du Stelvio), tous deux grippés, trois autres Helvètes sont parvenus à se glisser dans le top 10: Urs Kryenbühl, 6e à 1''88 pour son retour au premier plan, Justin Murisier, 7e à 2''17 avec le dossard 40, et Gilles Roulin, 8e à 2''18.

/ATS