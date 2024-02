Odermatt: « C'était déjà assez clair avant »

'C'est bien que ce soit mathématiquement assuré dès maintenant', a lâché Marco Odermatt au micro de SRF après avoir validé son troisième sacre consécutif au général de la Coupe du monde.

Avec désormais 1001 points d'avance sur son dauphin Manuel Feller dans la course au gros Globe de cristal, Marco Odermatt est hors d'atteinte depuis samedi soir. Mais 'c'était déjà assez clair avant', a-t-il tenu à souligner, conscient que son couronnement n'était qu'une question de jours.

Le Nidwaldien préférait - comme souvent - se réjouir des performances de ses compatriotes. 'C'était une journée suisse géniale', s'est-il exclamé. 'C'était une super course de la part de tout le monde, surtout de Tomi Tumler, Gino Caviezel et Loïc Meillard', qui ont terminé respectivement 4e, 5e et 6e.

Samedi, Marco Odermatt s'est imposé avec seulement 0''12 d'avance sur son dauphin Henrik Kristoffersen. 'C'était très, très serré. Les centièmes étaient vraiment de mon côté', a-t-il concédé, toujours au micro de SRF. 'Je n'avais pas les meilleures sensations', avait-il auparavant expliqué au micro de la FIS.

Sans avoir les meilleures sensations, le Nidwaldien a néanmoins décroché son 11e succès de la saison, le septième en sept géants disputés cet hiver. Il affiche 1702 points à son compteur 2023/24 avec encore six courses à disputer - dont quatre géants -, et devrait donc améliorer son total de l'hiver dernier (2042 points).

