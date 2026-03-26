Odermatt et Shiffrin les plus riches

Sans surprise, Marco Odermatt et Mikaela Shiffrin, vainqueurs du général de la Coupe du monde ...
Odermatt et Shiffrin les plus riches

Odermatt et Shiffrin les plus riches

Photo: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Sans surprise, Marco Odermatt et Mikaela Shiffrin, vainqueurs du général de la Coupe du monde, ont empoché de loin les gains les plus élevés de la saison de Coupe du monde qui vient de s'achever.

Avec un total de 14 podiums, dont neuf victoires, Odermatt a empoché 679'000 francs, soit nettement moins que les années précédentes. Depuis sa saison record de 2023, qui lui avait rapporté 941'000 francs, ses gains n'ont pas arrêté de diminuer.

Cette saison, la victoire d'Odermatt lors du Super-G de Kitzbühel lui a rapporté à elle seule 117'000 francs. Lucas Pinheiro Braathen suit de loin le skieur de 28 ans. Le Brésilien a remporté 416'000 francs. Avec Loïc Meillard (3e, 290'000 francs) et Franjo von Allmen (5e, 255'000 francs), deux autres Suisses se sont classés dans le top 5 de ce classement des gains.

Chez les dames, personne n’a pu rivaliser avec Mikaela Shiffrin. L’Américaine a empoché 563'000 francs, soit près de 228'000 francs de plus que la deuxième, l’Allemande Emma Aicher. Camille Rast (4e, 293'000 francs) est la seule Suissesse figurant dans le top 10 féminin.

/ATS
 

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