Odermatt vise le triplé en géant à Adelboden

La Coupe du monde messieurs fait halte ce week-end à Adelboden.

Marco Odermatt lorgnera un troisième succès consécutif en géant sur la fameuse piste du Chunisbärgli samedi, alors que Daniel Yule et ses compères viseront dimanche leur premier podium de l'hiver en slalom.

En s'imposant samedi, Marco Odermatt réussirait la passe de trois à Adelboden. Un tel exploit n'a plus été fait depuis 2001 et la troisième victoire d'Hermann Maier après 1998 et 1999. La course n'avait pas pu aller à son terme en 2000. Ingemar Stenmark reste le recordman absolu dans la station bernoise: le légendaire Suédois y a gagné le géant de 1979 à 1982, puis encore en 1984.

Après le forfait sur blessure de Marco Schwarz, qui reste le dernier vainqueur d'un géant avant la série en cours d'Odermatt, le Croate Filip Zubcic s'annonce comme le principal contradicteur du phénomène suisse. Il a déjà fini à trois reprises au deuxième rang à Adelboden et n'avait été devancé que de 0''19 par Odermatt le 17 décembre à Alta Badia. Alexis Pinturault, triple vainqueur dans l'Oberland, Zan Kranjec (un succès) et Henrik Kristoffersen, toujours à l'aise sur cette piste, font figure de principaux outsiders.

Il manque peu à Meillard

Côté suisse, Loïc Meillard (27 ans) est déjà monté sur la troisième marche du podium à Adelboden en 2021 et 2023. Il peut aussi briller en slalom, lui qui avait raté le podium l'an passé pour un petit centième. Un slalom qui s'annonce très ouvert après la blessure de Schwarz et le retrait de Lucas Braathen, vainqueur en 2023.

La liste des vainqueurs potentiels contient les noms de Manuel Feller, Dave Ryding, Clément Noël, Henrik Kristoffersen ou encore Linus Strasser. Daniel Yule semble être le Suisse le plus à même de viser les premières places. Le Valaisan s'était imposé à Adelboden en 2020.

LGB pour un 40e succès

Les dames font quant à elles halte à Kranjska Gora, avec le même programme que les messieurs. Lara Gut-Behrami, qui est en quête d'un 40e succès en Coupe du monde, fera partie des favorites samedi en géant. Michelle Gisin espère elle confirmer dimanche sa belle 3e place obtenue en slalom à Lienz le 29 décembre. Auteure du doublé à Lienz, Mikaela Shiffrin sera forcément la femme à battre en Slovénie.

/ATS