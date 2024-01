Podium no 73 pour Fanny Smith à Saint-Moritz

Fanny Smith s’est à nouveau distinguée à l’occasion de l’épreuve dominicale de la Coupe du monde de skicross à Saint-Moritz.

Dans les Grisons, la Vaudoise a décroché son 73e podium, ne s’inclinant que face à la Canadienne Marielle Thompson, souveraine à l'occasion de sa dernière descente du jour.

Cet hiver, Fanny Smith avait déjà terminé à la deuxième place à San Candido (ITA) et au troisième rang à Nakiska (CAN) et à Val Thorens (FRA). Également présente dans la grande finale, la Zurichoise Saskja Lack a obtenu le meilleur résultat de sa carrière (4e), manquant le top 3 pour 26 centièmes.

Les Suisses se sont également distingués chez les hommes. Alex Fiva s’est classé deuxième derrière l’Italien Simone Derometis. Le Grison a tout tenté pour l’emporter, en vain, le Transalpin obtenant finalement son premier succès de l’hiver 2023/24. Sandro Lohner (6e) et Alex Marro (7e) ont complété l’excellent bilan helvétique du jour en parvenant à disputer la petite finale.

