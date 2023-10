Ragettli et Gremaud partent à la chasse aux Globes

Les skieurs freestyle ouvrent pour la troisième fois leur saison de Coupe du monde à l'occasion du Big Air Festival de Coire vendredi.

Pour le Grison Andri Ragettli et la Fribourgeoise Mathilde Gremaud, c'est le début de la chasse aux Globes de cristal.

Pour le héros local Andri Ragettli, il ne s'agit que de la deuxième participation à ce City Event en raison de sa grave blessure au genou subie en 2021. Ce n'est pas seulement parce qu'il a dû se contenter de la 4e place l'an dernier qu'il veut se hisser sur le podium, mais aussi en vue de son principal objectif de la saison.

Globes plutôt que médailles

Le champion du monde 2021 de slopestyle et multiple médaillé d'or aux X-Games profite d'un hiver sans championnats du monde ni Jeux olympiques pour chasser les Globes en Coupe du monde: 'Je veux enfin décrocher le gros Globe de cristal qui récompense la victoire finale en slopestyle et en Big Air', dit-il.

Ragettli (25 ans) a déjà remporté trois petits Globes en slopestyle, sa discipline de prédilection, et un en Big Air, où son plus grand concurrent, le Norvégien Birk Ruud, a récemment donné le ton. Ruud a d'ailleurs devancé Ragettli à deux reprises au classement général au cours des deux dernières saisons.

Pour faire plier le Scandinave, de deux ans son cadet, il lui faudra surtout une chose: de la constance, dans les deux disciplines, sous forme de victoires et de podiums. Plus affûté que jamais sur le plan physique, le Grison semble prêt, deux ans et demi après sa grave blessure au genou gauche, à vivre un hiver complet à haut niveau.

Gremaud avec un nouvel élan

Les chances de victoire de Mathilde Gremaud à Coire devraient être encore un peu plus élevées. La championne olympique en titre et championne du monde de slopestyle réussit aussi bien dans les deux disciplines. Et alors que l'exercice 2022/23 avait été difficile sur le plan mental dans la foulée de ses exploits olympiques de 2022, la Fribourgeoise a trouvé un nouvel élan durant cette intersaison.

De nombreuses heures passées en salle de gym, deux nouvelles figures à son répertoire - le 'Switch Double Cork 1080' avec rotation dans la direction opposée et le 'Double Cork 540' avec approche ou atterrissage en arrière - et une nouvelle marque de skis (de Faction à Fischer): la triple médaillée olympique est prête pour ajouter un premier Globe de cristal à son palmarès.

