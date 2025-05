Robert Johansson arrête sa carrière

Le Norvégien Robert Johansson, triple médaillé aux JO-2018 (or par équipes et bronze aux petit et grand tremplins), met fin à sa carrière.

Il a annoncé mardi avoir pris cette décision il y a un certain temps déjà, regrettant que sa carrière ne se soit pas tout à fait terminée comme il l'aurait mérité.

Johansson a fait référence au scandale des combinaisons non conformes chez certains sauteurs norvégiens (Marius Lindvik, Johann André Forfang, Kristoffer Sunda) aux derniers Mondiaux de Trondheim, qui lui a ensuite également valu une suspension. 'J'ai l'impression d'avoir été suspendu juste parce que je suis Norvégien', a dit Johansson à la télévision de son pays.

/ATS