Shiffrin mène le bal au slalom d'Are, Holdener à l'affût

Mikaela Shiffrin mène logiquement après la première manche du slalom d'Are. L'Américaine devance de 0''51 Emma Aicher, alors que Wendy Holdener est 4e à 0''70 et Camille Rast 9e à 1''28.

La championne olympique et plus grande slalomeuse de l'histoire est comme bien souvent intouchable. En Suède, sur une piste relativement 'plate', elle a su faire la différence et creuser des écarts.

Derrière Shiffrin, on retrouve l'Allemande Emma Aicher qui va tout tenter pour mettre la pression sur l'Américaine en vue du général. A 0''06 d'Aicher, c'est l'Autrichienne Katharina Truppe qui complète le podium provisoire.

Un peu lente dans sa mise en action, Wendy Holdener est à l'affût au 4e rang. Certainement encore énervée par sa sortie de piste en géant la veille alors qu'elle menait au terme de la première manche, Camille Rast a offert une performance moyenne. Neuvième à 1''28, elle devra mettre les bouchées doubles sur le second tracé.

Mélanie Meillard est pour l'heure 17e à 2''28 et Eliane Christen 19e à 2''62.

/ATS