Slalom d'Adelboden: vers un sixième vainqueur en six courses?

Dimanche, c'est le slalom d'Adelboden qui tiendra le public en haleine. Un public qui rêve de voir un Suisse triompher depuis 2020 et le succès de Daniel Yule.

Les pronostics sont nettement plus difficiles à établir en slalom qu'en géant. Les cinq courses disputées jusqu'à présent cette saison ont connu cinq vainqueurs différents. Mercredi, Clément Noël s'est imposé à Madonna. Le Français l'avait emporté l'année dernière au Chuenisbärgli.

Pour trouver trace du dernier podium suisse en slalom à Adelboden, il faut remonter quelque peu dans le temps. En 2020, Daniel Yule avait remporté la victoire devant une foule en délire juste avant que le monde s'arrête en raison du covid. Tanguy Nef, Loïc Meillard, Marc Rochat, la lutte pour une place dans le top 10 sera âpre, car la densité est majeure dans une discipline où 0''20 peuvent vous faire passer de la 4e à la 10e place.

/ATS