Slalom d'Alta Badia: Loïc Meillard troisième après la 1re manche

Loïc Meillard figure sur le podium provisoire après la 1re manche du slalom Coupe du monde ...
Slalom d'Alta Badia: Loïc Meillard troisième après la 1re manche

Slalom d'Alta Badia: Loïc Meillard troisième après la 1re manche

Photo: KEYSTONE/AP/Alessandro Trovati

Loïc Meillard figure sur le podium provisoire après la 1re manche du slalom Coupe du monde d'Alta Badia. Le champion du monde en titre a signé le troisième temps, à 0''26 du Français Clément Noël.

Le Valaisan d'origine neuchâteloise, qui s'élançait avec le dossard no 1, a livré une manche très solide, signant notamment le meilleur chrono dans le secteur 3. Il peut envisager la 2e manche, au programme dès 13h30, avec confiance.

Noël s'est montré le plus rapide lundi matin. Il a devancé de 0''09 le Norvégien Atle Lie McGrath. Derrière Meillard, le deuxième meilleur Suisse a été le Genevois Tanguy Nef (10e), qui a concédé 0''89.

Le Zougois Matthias Iten, avec le dossard no 47, a réussi un petit exploit en se classant 23e à 1''43. Le Valaisan Daniel Yule a lui fini à 1''74 et devrait se qualifier de justesse pour la finale.

Marc Rochat, Ramon Zenhäusern et Luca Aerni peuvent pour leur part déjà ranger leurs skis. Avec un retard respectif de 2''11, 2''48 et 2''69, le Vaudois, le géant valaisan et le Fribourgeois n'ont pas passé le cut du top 30.

/ATS
 

