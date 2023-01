Slalom de Garmisch: Yule et Meillard 5es, Kristoffersen mène

Henrik Kristoffersen est en tête au terme de la première manche du slalom de Garmisch. Daniel Yule et Loïc Meillard sont 5es à 1''50.

Encore plus qu'à Zagreb, le fait de partir avec le dossard numéro 1 a servi les desseins du Norvégien. Les six premiers font d'ailleurs tous partie du top 7.

Kristoffersen a créé de vrais écarts puisque le 2e, Linus Strasser, pointe à 0''71. Daniel Yule et Loïc Meillard n'avaient pas le sourire en coupant la ligne. Les deux Valaisans sont ex aequo au 5e rang et la 3e place de Clément Noël n'est qu'à 0''57.

Ramon Zenhäusern ne s'en est pas trop mal sorti vu les conditions. Meilleur temps sur le dernier partiel, il a terminé au 12e rang provisoire à 2''24.

Ce fut plus difficile pour Luca Aerni. Parti juste après son compatriote, il n'a pu faire mieux que 21e à 3''47. Deux autres Suisses ont réussi à se hisser parmi le top 30. Marc Rochat est 23e et Tanguy Nef 29e à 4''12. Le Genevois aura une belle piste pour son deuxième passage, à lui d'en profiter.

/ATS