Slalom de Killington: Holdener 3e, Shiffrin gagne une 90e fois

Wendy Holdener a pris la 3e place du slalom de Killington. Elle a été battue par les habituelles Mikaela Shiffrin, qui obtient sa 90e victoire, et Petra Vlhova.

Seulement 12e et 8e à Levi, Wendy Holdener a su se reprendre. La skieuse d'Unteriberg aurait certainement pu prétendre à mieux, mais elle n'a pas négocié le deuxième tracé avec sérénité et termine à 1''37 de Shiffrin. Surtout le haut où elle a failli enfourcher. Toujours est-il qu'elle remonte sur la boîte et signe son 35e podium en slalom.

Mikaela Shiffrin a lutté pour aller chercher sa 90e victoire, la 55e en slalom et la deuxième cet hiver après la deuxième épreuve de Levi. Stable, l'Américaine a satisfait le très nombreux public acquis à sa cause.

Bon résultat d'ensemble des Suissesses

Michelle Gisin a obtenu de très bons points avec sa 6e place. Et ce en dépit d'une mise en action trop gentille lors de ses deux passages. Mais l'Obwaldienne a su skier comme il faut dans le mur pour limiter la casse. Elle n'avait plus connu un aussi bon rang dans la discipline depuis mars 2022 et une 3e place à Are.

Camille Rast et Mélanie Meillard ont offert un bien plus joli visage en deuxième qu'en première manche. Les deux Valaisannes, 21e et 25e au terme du tracé initial, ont su attaquer le parcours de la meilleure des manières. La Vétrozaine a pris la 12e place et la skieuse d'origine neuchâteloise la 16e.

Elena Stoffel 31e à 2''70 et Nicole Good 34e à 2''78 ont pour leur part manqué leur qualification en deuxième manche pour quelques centièmes.

