Slalom de Saalbach: Meillard sur le podium provisoire

Loïc Meillard est 3e au terme de la première manche du slalom des finales de Coupe du monde à Saalbach. Il n'est qu'à 0''50 du leader Timon Haugan.

Forcément en confiance après sa victoire au slalom d'Aspen et lors du géant hier samedi à Saalbach, le Valaisan d'origine neuchâteloise skie extrêmement bien en ce moment. Sur une piste qui a rapidement marqué, Meillard a su jouer avec les conditions. Entre lui et Haugan, on retrouve Linus Strasser à 0''15 du Norvégien.

Marc Rochat a lui aussi rendu une copie plus qu'honorable. Avec son dossard 10, le Vaudois a réussi quatre cinquièmes de manche excellents avant de faiblir un peu sur le bas pour échouer au 6e rang à 1''00.

On sait que Daniel Yule n'apprécie que modérément les conditions de neige de printemps. Pas une surprise donc de le voir au 13e rang à 2''59.

Luca Aerni n'a guère brillé. Le skieur des Barzettes n'a pu faire mieux qu'une 18e place à 3''42.

Cinquième Helvète au départ et dernier à s'élancer, le champion du monde juniors Lenz Hächler n'a malheureusement pas pu rallier l'arrivée.

/ATS