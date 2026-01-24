Slalom de Spindleruv Mlyn: Shiffrin écrase tout, Suissesses placées

Wendy Holdener (2e) et Camille Rast (4e) jouent le podium après la première manche du slalom ...
Photo: KEYSTONE/AP/Pier Marco Tacca

Wendy Holdener (2e) et Camille Rast (4e) jouent le podium après la première manche du slalom de Spindleruv Myln. Mais les deux Suissesses sont très loin de Mikaela Shiffrin.

C'est presque un match Etats-Unis - Suisse qui est proposé aux spectateurs. Enfin, match, il faut l'écrire vite tant Mikaela Shiffrin a dominé ce parcours matinal. La dame aux 107 succès en Coupe du monde a repoussé la concurrence à 1''26, un gouffre!

Une concurrence symbolisée par Wendy Holdener qui s'est bien battue sur cette piste. La skieuse d'Unteriberg a fait mieux que Camille Rast, elle aussi plutôt dans le coup visuellement, mais reléguée à 1''66 à égalité avec l'Américaine Paula Moltzan, 2e samedi en géant. Entre ce quatuor, on retrouve l'Allemande Emma Aicher à la 3e place.

Eliane Christen a connu une manche contrastée avec un très bon début et une fin un peu plus délicate pour se poser à la 12e place à 2''50.

Coupable d'une grosse faute sur le haut, Mélanie Meillard pointe au 19e rang à 3''01. Aline Höpli est pour l'heure qualifiée avec sa 26e place à 3''83. La deuxième manche aura lieu à 12h15.

/ATS
 

