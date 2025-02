Stefan Rogentin signe le meilleur temps du premier entraînement

Stefan Rogentin a signé le meilleur temps du premier entraînement de la descente de Crans-Montana jeudi. Les hommes retrouvent une piste qui n'a plus accueilli la Coupe du monde masculine depuis 2012.

Rogentin, deux fois sur le podium en super-G cette saison et médaillé de bronze en combiné par équipes aux Mondiaux de Saalbach, a repoussé l'Autrichien Stefan Eichberger à 0''23 et l'Italien Mattia Casse à 0''36. Lars Rösti a pris la 7e place, à 0''73 de Rogentin, devant Livio Hiltbrand (11e, +0''79) et Marco Kohler (12e, +0''86).

Les leaders de l'équipe de Suisse de vitesse ont eux surtout pris leurs marques sur la piste Nationale lors de ce premier entraînement. Alexis Monney (16e, +0''95), Franjo von Allmen (26e, +1''36), Marco Odermatt (36e, +1''69) et Justin Murisier (46e, +2''11) ont limité les risques, tout comme Loïc Meillard (23e, +1''27), qui devrait être aligné en super-G dimanche. La descente est prévue samedi.

/ATS