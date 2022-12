Super-G de Beaver Creek: Odermatt battu, le doublé pour Kilde

Marco Odermatt n'a pas pris sa revanche lors du Super-G de Beaver Creek. Comme lors de la descente de samedi, le Nidwaldien a été battu par Aleksander Aamodt Kilde.

Six centièmes samedi. Vingt dimanche. Le duel en vitesse dans le Colorado a par deux fois souri au Norvégien. Dimanche, c'est sans doute sur le haut qu'Odi aurait pu et dû faire la différence. On l'a vu avec James Crawford qui avait 35 centièmes d'avance sur le haut avant de faiblir sur la fin.

Il ne faudra en tous les cas pas que le détenteur du grand globe commence à nourrir des complexes face à son illustre adversaire. Mais il est vrai que ces temps dans les disciplines de vitesse, la chance sourit un peu plus souvent à Kilde. Avec cette victoire, le Scandinave porte son total de succès à 16. Le podium est complété par Alexis Pinturault, auteur d'une très belle course sur la Birds of Prey, à seulement 0''30 de Kilde.

Si la 2e place de Marco Odermatt n'a rien d'exceptionnel, il convient de saluer le 4e rang de Gino Caviezel. Seulement 38e à Lake Louise, on ne doit pas oublier que le Grison avait terminé 3e lors des finales de Courchevel en mars. Gino prend gentiment le relais de son frère Marco qui est bien évidemment rentré en Suisse après son impressionnante chute dans l'Alberta le week-end passé.

Les autres Suisses sont plus loin. Rogentin est provisoirement 11e, Murisier 12e, Feuz 16e et Hintermann 22e.

/ATS