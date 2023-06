Swiss-Ski envisage une candidature St-Moritz/Engadine pour 2028

Swiss-Ski envisage une candidature pour les premiers FIS Games, qui regrouperont en 2028 toutes les disciplines gérées par la Fédération internationale.

La région St-Moritz/Engadine en serait le centre névralgique.

Swiss-Ski 'souhaite examiner, en étroite collaboration avec la Fédération internationale de ski et de snowboard (FIS), une potentielle candidature en vue d'organiser les premiers FIS Games', explique timidement la Fédération suisse. D'autres sites de compétition pourraient appuyer St-Moritz et l'Engadine.

Par le biais d’une lettre d'intention, Swiss-Ski a néanmoins fait savoir à la FIS le 19 juin que la faîtière des sports de neige suisses et la région de St-Moritz/Engadine étaient très intéressées à examiner les documents reçus concernant les FIS Games 2028, afin d’évaluer une potentielle candidature suisse pour l’organisation de ce nouveau grand événement de sports de neige.

Swiss-Ski et la région St-Moritz/Engadine ont pour objectif de 'développer un nouveau concept d’événement innovant, qui inclurait et mettrait en œuvre de manière crédible les trois éléments de la durabilité (économique, écologique et social)', souligne le communiqué.

Les FIS Games seront organisés tous les quatre ans, au cours des hivers sans JO ni Championnats du monde. Ces compétitions se dérouleront en principe dans les disciplines classiques de la FIS: ski alpin, ski de fond, combiné nordique, saut à ski, snowboard, skicross, freeski, aerials et bosses. Le télémark, les disciplines paralympiques ainsi que le ski de vitesse et le freeride devraient aussi être intégrés au programme, rappelle Swiss-Ski.

/ATS