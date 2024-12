Tour de Ski: deux podiums suisses en sprint lors de la 1re étape

Les Suisses ont brillé à Dobbiaco en ouverture du Tour de Ski, avec deux podiums dans les sprints en style classique. Tant Nadine Fähndrich que Janik Riebli ont fini au 3e rang.

C'est la première fois de l'hiver que Nadine Fähndrich se classe dans le top 3, et la neuvième de sa carrière. La Lucernoise, qui n'avait plus connu ce bonheur depuis mars 2023 à Tallinn, n'a été devancée que par l'Américaine Jessie Diggins, qui a fêté le premier succès de sa carrière en sprint, et la Finlandaise Jasmi Joensuu.

Autre Suissesse en finale, Anja Weber a pris une belle 5e place lors de sa première apparition à ce niveau. Elle a fini devant la favorite suédoise Maja Dahlqvist, qui a perdu toutes ses chances en cassant un bâton.

Dans la finale messieurs, Riebli a lui aussi convaincu en montant sur la boîte derrière l'inévitable Norvégien Johannes Klaebo et le Français Lucas Chavanat. Valerio Grond, qui pouvait lui aussi prétendre au podium, a chuté après s'être accroché avec le Français Richard Jouve et a terminé au 5e rang.

/ATS